“Noi avevamo chiesto che oltre al passaggio sul Medio Oriente, si cogliesse l’occasione di parlare anche di giustizia. Siamo contenti che lei sia disponibile a venire in Parlamento, ne prendiamo atto, e speriamo speriamo che lei dia la stessa disponibilità ad andare in Procura a denunciare le sue preoccupazione” su “correnti che cospirano contro il governo”. Lo dice il capogruppo del M5s Francesco Silvestri intervenendo sull’ordine dei lavori in occasione della presenza alla Camera del ministro Guido Crosetto per rispondere a una interpellanza. “Ci sono due guerre in corso – ha aggiunto Silvestri – e il ministro della Difesa si occupa di infangare la magistratura“.