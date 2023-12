“Dove sono i fatti, ministro Crosetto? Perché se non ci sono i fatti, le sue sono accuse gravissime. E se non ci sono i fatti, che messaggio voleva mandare?”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, firmatario dell’interpellanza al ministro Guido Crosetto. “Se lei parla di opposizione giudiziaria, lei deve circostanziare un’accusa precisa, che non può essere un sentito dire. Cosa voleva fare? Mettere le mani avanti rispetto ad eventuali provvedimenti giudiziari a carico di membri del governo o della maggioranza? Se non ci sono fatti è un processo alle intenzioni”.