Quella del Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano finito sotto inchiesta, è una vicenda che ha dell’incredibile. Non soltanto per lo stato delle cose già al centro di varie denunce e la natura del centro, che è di fatto un luogo di detenzione amministrativa, dove si rinchiudono gli stranieri senza permesso di soggiorno, indipendentemente dal fatto che abbiamo commesso reati o meno, quindi una specie di carcere gestito però in appalto sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma senza le tutele del carcere vero e proprio.

E qui casca l’asino: i gestori del Cpr di Milano sono noti da tempo tanto alle procure d’Italia quanto alle cronache. La società che gestisce la struttura, Martinina, è attiva nel settore da quando, nel 2022, ha comprato il ramo d’azienda della detenzione amministrativa da una società di Salerno, Engel Italia. Martinina conosceva molto bene Engel, visto che la prima società fa capo a Paola Cianciulli, moglie di quello che è stato già riconosciuto come l’amministratore di fatto della seconda, Alessandro Forlenza. Ma cosa c’era da conoscere?

Nata nel 2012 a Salerno, Engel Italia si trova in concordato preventivo dal 14 novembre 2022 a causa di debiti che hanno superato quota 2,2 milioni di euro. Prima di arrivare a questo punto, la società è finita sotto indagine in diverse procure d’Italia. Prima ad Avellino, per esempio, poi a Potenza dove aveva ottenuto l’appalto per la gestione del Cpr di Palazzo San Gervasio.

Irpi Media, che la cita in un’inchiesta sui Cpr del 6 settembre 2023, ricorda che “l’attività principale della società risultava inizialmente quella alberghiera, prima di passare alla gestione dei centri di accoglienza in Campania” e che già nel 2016 quattro centro gestiti da Engel sono stati sottoposti a sequestro probatorio dalla procura di Avellino nell’ambito di un’indagine che porterà nel 2020 alla richiesta di “rinvio a giudizio nei confronti di Alessandro Forlenza, considerato “amministratore di fatto” di Engel”.

Successivamente la società ottiene comunque la gestione del Cpr lucano e poi di quello di Milano. In quest’ultimo, prima dell’indagine accolta dagli addetti ai lavori con un “finalmente”, ci sono state le denunce degli operatori in linea con uno dei filoni d’indagine che erano stati aperti a Potenza sulla Engel a proposito di utilizzo eccessivo di farmaci tranquillanti per sedare gli ospiti. Inoltre, come risulta a ilfattoquotidiano.it, le istanze di fornitori che vantano almeno un centinaio di migliaia di euro di crediti per forniture ricevute e mai pagate. Una strada, anche questa, già percorsa dalla Engel.