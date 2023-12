Cento milioni di euro per il Fondo Loss&Damage, le risorse da destinare ai Paesi più poveri e vulnerabili del mondo, colpiti dal disastro climatico. Sarà questo il contributo dell’Italia, annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Cop28 nel panel sulla sicurezza alimentare. La premier ha definito quest’ultimo argomento come una delle “priorità strategiche della nostra politica estera” e ha rispolverato di nuovo il Piano Mattei, sottolineando che proprio per questo motivo “si rivolge al settore agricolo”.

Nel giorno in cui sono emerse le perplessità del Quirinale sul decreto che vieta la carne sintetica, fortemente voluto dal governo, Meloni è tornata a parlare di una “sfida” nel “garantire alimenti per tutti” ma e “assicurare” che siano “sani”. Quindi l’affondo sulla carne sintetica, parlando di una ricerca che “è essenziale” ma “non per produrre alimenti in laboratorio, magari andando verso un mondo in cui i ricchi possono mangiare alimenti naturali e ai poveri vanno quelli sintetici, con un impatto sulla salute che non possiamo prevedere, non è il mondo che voglio vedere”.

Il contributo italiano per l’emergenza nei Paesi più colpiti dal cambiamento climatico sarà quindi di cento milioni, una quota che confluirà in un fondo che è già chiaro sarà insufficiente. Dopo anni di attesa, è arrivato il tanto atteso via libera al Loss&Damage ma i finanziamenti volontari non basteranno. L’Italia sarà uno dei contributori maggiori, versando la testa cifra della Germania. La Gran Bretagna darà invece 60 milioni di sterline, 17 milioni di dollari arriveranno dagli Usa e dieci dal Giappone.

Le somme degli altri Paesi non sono ancora ufficiali e suscettibili di modifiche. Ma, al di là dei fondi, alcuni impegni sono effettivamente minimi, soprattutto in proporzione al grande contributo offerto dai Paesi più ricchi alle emissioni globali. E non è detto che la struttura di questo fondo, così come è concepita ora, possa davvero rappresentare una vittoria anche per i Paesi che di quelle risorse hanno un bisogno urgente e disperato, ossia i piccoli Stati insulari.