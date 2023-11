In diverse zone di Milano sono state segnalate multe false sulle auto. Si tratta di fogli ritrovati sui parabrezza delle vetture in sosta con un Qr code che riporta lo stemma del Comune di Milano e la dicitura “notifica di violazione – parcheggio errato”. Il tagliando riporta anche l’importo della finta sanzione contestata e la data, peraltro errata nell’anno (la data riportata è 29/11/2024). La Polizia locale di Milano e il Comune hanno segnalato che si tratta di una truffa e di non seguire le indicazioni.

Nonostante il logo e l’intestazione del Comune, infatti, si tratta di un falso mirato a truffare i cittadini. La sanzione segnalata ammonta a 25 euro (anche la cifra è errata), e viene specificata la possibilità di usufruire di una riduzione del 50% pagando in anticipo. Le multe – quelle vere – vengono di norma notificate sul Fascicolo del cittadino, a cui si può accedere per verifiche in caso di dubbi tramite Spid. In assenza di identità digitale, le contravvenzioni sono comunque spedite a domicilio.