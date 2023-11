Cervinia cambia nome e ora si chiama Le Breuil. La decisione è stata presa nell’aprile scorso dal Comune di Valtournenche, approvando il dossier sulla ridenominazione di villaggi, frazione e località sul suo territorio. “Sono state avviate le procedure per ripristinare il nome di Breuil-Cervinia“, ha detto all’Ansa la sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco, al termine di una riunione con il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, convocata per risolvere il problema della nuova denominazione (“Le Breuil”) della celebre località turistica. “L’iter riguarda la modifica dell’attuale toponimo. Invieremo alla Regione la richiesta per il cambio del nome”, ha aggiunto.

Il cambiamento del nome è il risultato di una ricerca avviata nel 2011 dal Comune di Valtournenche per arrivare alla determinazione ufficiale dei toponimi del piccolo paese valdostano. Una commissione tecnica ha iniziato a spulciare gli archivi, ritrovando le antiche denominazioni di villaggi, frazioni e località sul territorio. La giunta regionale ha poi preso atto della decisione il 12 settembre scorso e pochi giorni dopo è stato firmato il decreto dal presidente Renzo Testolin. Con il cambio di nome sarà modificata anche la cartellonistica del paese, oltre ai documenti degli abitanti.

L’attuale sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, è stata eletta nel maggio scorso quando il provvedimento era già passato in Consiglio comunale. E ora protesta: “L’obiettivo è trovare una soluzione assieme all’amministrazione regionale. Vogliamo affrontare il problema e capire cosa possiamo fare. Chiederemo di poter rettificare la denominazione e mantenere il nome Cervinia. Il cambiamento era stato fatto per una questione di toponomastica e basta”. Aggiunge: “Bisogna capire come ci si può muovere dal punto di vista giuridico, quali passi possiamo fare. Ci rendiamo conto della situazione e stiamo lavorando per risolvere il problema”.

Le procedure per l’attribuzione delle denominazioni ufficiali dei villaggi, delle frazioni e delle località del comuni valdostani sono definite da una legge regionale del 1976. Il presidente Testolin precisa: “Il confronto in merito alla definitiva denominazione della località Le Breuil è stato oggetto di contraddittorio con diverse indicazioni espresse nel tempo dal Comune sino ad arrivare alla decisione definitiva nel gennaio scorso, quando l’allora sindaco ha espresso il proprio consenso sulla denominazione della località Le Breuil senza la dicitura Cervinia. Tale denominazione, assieme a quella di tutti gli altri toponimi del comune, è poi stata adottata dal Consiglio comunale di Valtournenche nell’aprile del 2023”. “Netto dissenso” è stato espresso in una nota da Fratelli d’Italia: “Esprimiamo vivo stupore e sgomento poiché il brand Cervinia è noto in Italia e nel mondo e un così drastico cambiamento, frutto evidente di un’ideologia fuori tempo, spazio e luogo non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all’immagine di tutta la Valle d’Aosta” dichiarano Alberto Zucchi, coordinatore regionale per la Valle d’Aosta di Fratelli d’Italia e il deputato Matteo Rosso.