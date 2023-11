“Idea di Conte di un campo giusto nel centrosinistra? Io sono all’antica, sono in difficoltà con le nuove terminologie. L’importante è che non andiamo verso il campo santo, perché non sarebbe produttivo per l’Italia”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando le parole del leader M5s sul suo essere nel “campo giusto”.

“Io parlerei sempre in termini più semplici, di alleanze politiche, coalizioni – aggiunge De Luca – Questa cosa dei campi rinvia a un linguaggio della sinistra radical chic senza chic”. In generale, però, “le dichiarazioni che ha fatto Conte mi sono sembrate molto ragionevoli, serie ed equilibrate, e mi pare che su questa base si possa ragionare per costruire un’alleanza credibile”.