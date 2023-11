“Il dibattito sul regime dalla maggior tutela nel mercato elettrico e del gas è una delle grandi prese in giro italiane. La fine della maggior tutela è una scelta del governo Draghi supportata da noi e dal Pd per avere la terza rata del Pnrr che abbiamo incassato, la Meloni non c’entra niente. Bisogna assumersi le responsabilità”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Purtroppo in questo settore il meccanismo per cui deporti un cliente e lo assegni a un fornitore non può andar bene e adesso è il dovere di tutti noi non cercare di buttare la responsabilità che abbiamo noi nel campo di chi non ce l’ha, ma cercare di trovare una soluzione per fermare questo processo – ha detto ancora – Bisogna a spingere i clienti verso il mercato libero che deve essere conveniente e comprensibile”.