“Ho conosciuto Draghi quando viaggiavamo insieme sull’aereo di un amico comune che non serviva cibo sull’aereo. Io, conoscendolo, ho portato dei panini che ho condiviso con Draghi. La nostra amicizia va avanti da allora”. Così nel 2022, Henry Kissinger, ex segretario di Stato morto a 100 anni, raccontava la nascita dell’amicizia con Mario Draghi durante la premiazione per il World Statesman Award 2022 della Appeal of Conscience Foundation.