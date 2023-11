Hanno bruciato la bandiera di Israele e ribadito il loro essere “contro la Nato e l’industria della guerra“. Una cinquantina di studenti dell’organizzazione Cambiare Rotta hanno contestato questa mattina il meeting Aerospace and Defense in corso a Torino. Dopo un breve corteo partito dalla fermata della metro Lingotto, i manifestanti sono rimasti in presidio vicino alla fiera. Durante il presidio hanno bruciato una bandiera di Israele e una della Nato e hanno portato un cartone rappresentante la stretta di mano (sporca di sangue) tra il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme a uno striscione con la scritta “Contro NATO e industria della guerra, con la Palestina fino alla vittoria”.

Contemporaneamente hanno manifestato anche gli attivisti di Fridays for Future e Extinction Rebellion.