È durato meno di mezz’ora l’interrogatorio di garanzia in carcere di Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia (Padova) accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il pm di Venezia Andrea Petroni e la gip Benedetta Vitolo sono usciti intorno alle 10:30 dal penitenziario di Verona, dove avevano fatto ingresso poco prima delle 10: il giovane, una volta esaurite le formalità, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee in cui ha ammesso la propria responsabilità. A quanto si apprende, ha lasciato la stanza in lacrime.

La decisione di non rispondere all’interrogatorio è stata presa dall’avvocato di Turetta, Giovanni Caruso, che aveva bisogno di tempo per studiare gli atti d’indagine ricevuti solo ieri. “Non anticipo alcunché rispetto all’interrogatorio per rispetto all’autorità giudiziaria. Non presenterò richiesta al Riesame, né richiesta di affievolimento della misura” della custodia cautelare in carcere, aveva detto lunedì ai cronisti.

I reati contestati sono l’omicidio volontario, aggravato dalla relazione affettiva terminata, e il sequestro di persona: il ragazzo, è la ricostruzione, ha rapito l’ex fidanzata sotto casa di lei a Vigonovo (Venezia) per poi ucciderla con numerose coltellate e abbandonare il cadavere in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, dov’è stato ritrovato il 18 novembre. Il giorno dopo è stato arrestato in Germania (a bordo dell’auto con cui era fuggito) e poi consegnato all’autorità giudiziaria del nostro Paese.