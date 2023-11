Problemi nella circolazione dei mezzi a Milano. La metropolitana M1 (rossa) è stata chiusa nel tratto che va da Cairoli a Pasteur a causa di danneggiamenti avvenuti durante le lavorazioni notturne nella galleria. I treni sono stati sostituiti con bus che non fanno fermata a Cairoli, ma in via Carducci: “Lungo la tratta interrotta i bus fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1 e viaggiano compatibilmente con le condizioni del traffico”, ha spiegato in una nota l’Atm, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Milano.

“Intorno alle 4 di oggi un tratto di galleria in prossimità della stazione di Palestro è stato danneggiato durante le ultime lavorazione notturne“, ha reso noto ancora Atm. “Nelle fasi di manovra dei mezzi operativi è stato urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, che è stato di conseguenza danneggiato e deve essere messo in sicurezza”, e aggiunge: “Ci scusiamo con tutti i nostri passeggeri per il disagio. Tutte le squadre di Atm sono fin da subito al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo possibile”.

La deviazione ha causato file e rallentamenti. Atm ha nel frattempo annunciato di aver riaperto la stazione di Loreto, sulla M1. La linea rimane comunque interrotta tra Loreto e Cairoli.