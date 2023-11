Ancora danni sul lungomare di Sant’Agata di Militello in provincia di Messina. Le mareggiate dei giorni scorsi hanno provocato nuovi crolli nei pressi della villa Falcone e Borsellino. La forza delle onde ha divelto il muro di cemento armato creando in alcuni punti voragini e trascinato con se anche delle palme. Per la giornata di martedì la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio meteo idrogeologico e idraulico. Forte vento di Ponente e mareggiate stanno interessando le coste settentrionali dell’isola.