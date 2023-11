Rompe il naso alla moglie con un pugno, poi esce a comprare le sigarette, ma al ritorno trova ad attenderlo i carabinieri e viene arrestato. È successo ieri 26 novembre in provincia di Caserta, a Piedimonte Matese. L’uomo, 41 anni, da tempo maltrattava la moglie con vessazioni fisiche e psicologiche, fino all’ultima lite violenta, in cui è arrivato a fratturarle il setto nasale.

La lite è avvenuta nel cuore della notte. Quando i carabinieri sono arrivati nella via, hanno visto giungere un uomo che, interpellato al riguardo, ha subito ammesso di aver poco prima litigato con la moglie e di essersi allontanato da casa per comprare le sigarette. Raggiunta con l’uomo l’abitazione, appena arrivati davanti alla porta d’ingresso i carabinieri sono stati accolti dalla vittima. La donna presentava il volto tumefatto e ha subito raccontato alle forze dell’ordine di essere stata picchiata con calci e pugni dal marito, specificando che all’aggressione avevano assistito anche le figlie minorenni.

Richiesto l’intervento del 118, la donna è stata portata in ospedale dove le è stata riscontrata la frattura con una prognosi di 30 giorni. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, l’episodio ha rappresentato il culmine di ripetute violenze, iniziate da diversi mesi e mai denunciate dalla donna. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.