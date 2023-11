Gli amici dello sposo avevano organizzato un finto rapimento per la festa di addio al celibato. Erano riusciti a trovare i travestimenti con tanto di armi giocattolo e da softair, ma lo scherzo è finito con una denuncia per procurato allarme. La vicenda è avvenuta sabato 25 novembre intorno alle 10 in via Romana ad Arezzo.

L’obiettivo dei sei amici era quello di sorprendere lo sposo per portarlo al luogo della festa. Per non farsi riconoscere e inscenare il finto rapimento, gli uomini indossavano dei cappucci e camminavano per una strada trafficata della città con le finte armi alla mano. Molti li hanno notati e qualcuno ha deciso di segnalare la situazione alle forze dell’ordine, anche perché in quella zona ci sono diverse banche e uffici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si sono resi conto che si trattava di uno scherzo. A causa del clamore e della preoccupazione suscitato, i sei uomini sono stati denunciati per procurato allarme.

La festa di addio al celibato è saltata e i sei uomini hanno trascorso il resto della mattinata in Questura per l’identificazione e per spiegare che si trattava tutto di un equivoco. Lo sposo è stato scagionato perché ignaro dello scherzo organizzato dagli amici.