“L’obiettivo è che tutti i giorni sia il 25 novembre. Abbiamo avviato un percorso, dobbiamo rafforzarlo soprattutto sul piano della prevenzione. Il dibattito di questi giorni, pur con varietà di accenti, sta affrontando questo tema. È un problema di modelli culturali, noi abbiamo proposto una progetto normativo concentrato sull’educazione affettiva nelle scuole e sostengo fisso. Dobbiamo concentrare le forze e intervenire dove spesso le violenze vengono subite per ragioni di soggezione economica. Per questo dobbiamo incrementare il reddito di libertà, c’è un nostro emendamento che vuole portarlo a 1.200 euro“. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte, intervenendo dal palco del Congresso di Sinistra italiana a Perugia. Conte arrivando ha confermato che oggi saluterà gli attivisti alla manifestazione per la Giornata contro l’eliminazione della violenza contro le donne nel capoluogo umbro. “Faccio da qui un appello a Meloni: hai sabotato opzione donna, aumentato l’Iva sugli assorbenti, almeno su questo dai una risposta alle donne che soffrono la violenza”, ha aggiunto Conte.