“Il 92 per cento degli imputati per violenza sessuale sono uomini. Dunque se qualcuno dice ‘parliamo anche della violenza delle donne contro gli uomini’, dobbiamo dire che non stiamo parlando di un fenomeno”. A dirlo è il presidente facente funzione del Tribunale di Milano Fabio Roia che ieri in una conferenza stampa tenuta insieme alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e alla presidente della quinta sezione penale del Tribunale Elisabetta Canevini ha analizzato i dati sulla violenza sessuale a Milano. “Certamente alcuni stereotipi si possono eliminare” ha proseguito Roia citando due esempi. Il 60 per cento degli autori di questo tipo di reati sono italiani (nel 2022 era il 59 per cento). E l’età media si abbassa sempre di più con “il 45 per cento dei reati commessi da under 35”. Il fenomeno della violenza di genere è dunque “trasversale” secondo la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e “non c’è distinzione sociale né economica”.