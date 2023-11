Un ex funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’era Obama è stato arrestato dopo che alcuni video condivisi sui social media lo mostrano usare parole d’odio islamofobiche contro un ambulante 24enne di origine egiziana dipendente di un carretto di cibo a New York. Stuart Seldowitz, 64 anni, è stato fermato ieri con l’accusa preliminare di crimine d’odio, molestia aggravate e stalking. Nei video pubblicati online l’ex funzionario Usa si prende gioco dell’Islam, schernisce l’uomo riguardo al suo status di cittadinanza, lo offende, lo accusa di sostenere Hamas facendo riferimento alla guerra in cors. “Sei favorevole all’uccisione di bambini piccoli“, dice Seldowitz al venditore in uno dei video. “Se uccidessimo 4mila bambini palestinesi, sai una cosa? Non sarebbe abbastanza”, aggiunge.