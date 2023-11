Licia Ronzulli è stata eletta vicepresidente del Senato con 102 voti. Ronzulli, fino a lunedì capogruppo di Forza Italia, è subentrata a Maurizio Gasparri, che ha preso il suo posto come presidente dei senatori azzurri. L’operazione è stata voluta dal segretario del partito, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su richiesta della famiglia Berlusconi: in questo modo i vertici di entrambi i gruppi parlamentari diventano esponenti dell’ala più vicina alla premier Giorgia Meloni, mentre Ronzulli viene confinata in un ruolo meno politico e più istituzionale. Già a fine marzo, per lo stesso motivo, l’ex capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo era stato sostituito da Paolo Barelli, fedelissimo di Tajani.

“Da oggi ha inizio un’altra stimolante avventura. Sono chiamata a nuove importanti responsabilità istituzionali. Ringrazio il segretario Tajani per avermi indicata come vicepresidente del Senato e il sostegno dei senatori di Forza Italia e della maggioranza, oltre che quello dei colleghi dell’opposizione per aver partecipato al voto. Onorerò questo nuovo incarico con impegno, passione e dedizione. Ringrazio i senatori di Forza Italia che in questo anno mi sono stati a fianco, non mancando mai di farmi sentire il loro appoggio e auguro buon lavoro al nuovo capogruppo Maurizio Gasparri”, dichiara Ronzulli in una nota.

“A Licia Ronzulli, eletta vice presidente del Senato, vanno le congratulazioni mie personali e del gruppo dei senatori di Forza Italia. Avendo ricoperto questo importante incarico, conosco l’impegno e la dedizione che richiede e sono certo che Licia saprà svolgerlo al meglio. A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”, recita invece il comunicato di Gasparri.