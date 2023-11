Sequestrato, massacrato di botte e ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Albenga. Alberto Scagni, condannato in primo grado a Genova per aver ucciso la sorella Alice, è stato picchiato da altri due detenuti nella cella del carcere di Sanremo, dove è rinchiuso dopo la condanna a 24 anni e quattro mesi.

Il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l’intervento con l’utilizzo della forza e Scagni è stato salvato, con un’irruzione, dopo ore in cui è stato tenuto in ostaggio e torturato ore fin quasi a ucciderlo.

I due detenuti sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona. Scagni, che era già stato picchiato in carcere a Genova Marassi, è stato trasferito nel pronto soccorso di un ospedale di Albenga e poi al Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni critiche.

La Penitenziaria ha protestato dopo la notte di violenze parlando di una situazione interna all’istituto penitenziario che è diventata “invivibile”. Secondo la ricostruzione di Vincenzo Tristaino, segretario regionale Sappe per la Liguria, durante l’aggressione a Scagni, un altro detenuto, altro compagno di cella, “è stato tenuto sotto minaccia e chiuso in bagno”.

Gli agenti in servizio, spiega ancora, “hanno fatto irruzione con caschi protettivi e scudi per fare strada ad altri poliziotti al fine di salvare l’ostaggio e portarlo in ospedale”. Un poliziotto è rimasto ferito, con due costole rotte, in conseguenza dell’irruzione nella cella per liberare Scagni.