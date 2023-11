Nuovo show del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Intervenendo in Consiglio comunale, il primo cittadino non ha risparmiato, parlando degli avversari politici sia di destra che di sinistra e dell’esecutivo, parolacce e insulti. “La riforma costituzionale del premierato? Una grande caz***a”, ha detto, tra le altre cose, il sindaco. Ma non solo. Bandecchi ha anche utilizzato epiteti come “dementi”, facendo riferimento ai politici rimasti a destra dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Insulti e parole che non sono andate giù all’opposizione. La consigliera di Fratelli d’Italia, Cinzia Fabrizi, intervenuta in Aula, ha parlato di “linguaggio oltraggioso e irrispettoso”, chiedendo al primo cittadino di usare un linguaggio alternativo e più pulito.

Una richiesta che Bandecchi ha subito rispedito al mittente: “Io so parlare un italiano estremamente corretto, ma uso questi termini perché voi solo questi potete capire”.