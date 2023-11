Migliaia di ragazzi e ragazze hanno fatto rumore a Padova al corteo per ricordare Giulia Cecchettin, l’universitaria di 22 anni per il cui omicidio è stato arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta. In testa al lungo serpentone di persone, uno striscione che recitava “ci vogliamo viv3 e liber3”.

Durante il corteo una manifestante ha attaccato il governo guidato da Giorgia Meloni e la politica in generale per come hanno commentato la vicenda di Cecchettin. In risposta all’intervento sono arrivati dalla folla dei cori contro la premier e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.