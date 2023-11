“Va bene così”. L’Italia si è qualificata agli Europei di calcio grazie allo 0 a 0 contro l’Ucraina. Al ’93 l’episodio chiave della partita: in area Bryan Cristante stende Mychajlo Mudryk nel tentativo di anticiparlo. I giocatori ucraini protestano, l’arbitro (lo spagnolo Jesús Gil Manzano) lascia proseguire il gioco e non richiede nemmeno l’assistenza del Var. Tutti contenti, Azzurri qualificati. La telecronaca della Rai, tuttavia, non è passata inosservata. Il giornalista Alberto Rimedio, in diretta, commenta con un “lo prende, Cristante lo prende” mentre vanno in onda i replay dell’azione. Ma poi entra in scena Lele Adani: “Va bene così”. Che significa: l’importante è che l’Italia si qualifichi. “Va bene così” dice Rimedio, “ma ci sarà da analizzare”. Sui social il commento di Adani non è piaciuto e l’ex calciatore è stato duramente criticato per la poca sportività.