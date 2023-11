Cinquecentomila euro alla settimana, più di 25 milioni di euro all’anno. Tanto è stato offerto al portiere spagnolo Davide De Gea dall’Al-Nassr, la squadra di Riad in cui milita Cristiano Ronaldo. De Gea è senza squadra dalla scorsa estate, cioè da quando ha lasciato, dopo 12 anni, il Manchester United. L’idea di unirsi al campione portoghese, ex compagno di squadra, avrebbe potuto allettare il portiere spagnolo, ma la trattativa con la società saudita è stata subito bloccata. Da chi? Dalla moglie di De Gea, Edurne Garcia Almagro, evidentemente contraria di volare a Riad. Per il futuro dell’estremo difensore, ora, potrebbero aprirsi le porte degli Stati Uniti. La squadra di Lionel Messi, l’Inter Miami, è infatti alla ricerca di un portiere.