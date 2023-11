La netta vittoria di Javier Milei alle elezioni in Argentina ha avviato un totoministri per il futuro governo di destra argentino che si ridurrà dagli attuali 18 a otto ministeri (Economia, Infrastrutture, Interni, Giustizia, Sicurezza, Difesa, Esteri e Capitale Umano). I nomi dei ministri, però, ha annunciato l’Ufficio del presidente, non saranno resi noti fino alla data di insediamento, il 10 dicembre.

L’esecutivo, comunque, sarà composto da otto ministeri, così come annunciato, in maniera abbastanza colorita, dallo stesso Milei. Il presidente, infatti, già ad agosto, con un video, aveva parlato della riduzione dei ministri.