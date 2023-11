“Presidente Fontana, ho saputo che potrebbero esserci dei tagli sui fondi destinati al diritto allo studio universitario. Tagliando i fondi siete responsabili di non permettere a noi giovani una vita migliore”. È questo il duro messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio degli studenti del Politecnico di Milan, Veronica Marrocu, nel suo discorso all’inaugurazione dell’anno accademico. Un appello condiviso anche dalla rettrice Donatella Sciuto che per la prima volta ha presieduto la cerimonia. Nel corso del suo intervento Marrocu ha ricordato la figura di Giulia Cecchettin ricordando che occorre “agire e contrastare la violenza di genere, educate i vostri figli e educate voi stessi, non siate indifferenti, cogliete le richieste d’aiuto”. L’ultimo affondo è dedicato al sottosegretario Alberto Barachini presente in sala: “Lei è qui in rappresentanza del governo, un governo che ha dimostrato atteggiamenti ambigui sui diritti civili”.