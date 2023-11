Pugni, calci, una catena per aria che colpisce un rivale. È quanto successo durante un matrimonio a Nettuno, in provincia di Roma, dove una giornata di festa si è trasformata in una maxi-rissa. Stando a quanto riporta RomaToday, si è trattato di una lite iniziata per motivi banali e poi degenerata a causa del troppo alcol.

Gli invitati si sono fronteggiati e picchiati sul lungomare Matteotti, e per separare i litiganti sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia di Stato di Anzio, che hanno arrestato gli undici cittadini indiani coinvolti con l’accusa di rissa aggravata. È stata inoltre sequestrata la macchina degli sposi. Gli accusati saranno processati per direttissima a Velletri.