È stata denunciata dalla polizia per lesioni aggravate Katherine Alvarez, mamma di Kata, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa da mesi a Firenze: è accusata di aver colpito al volto con un’arma da taglio una connazionale 21enne, durante una lite scoppiata nella notte tra domenica e lunedì nei bagni del Tenax, noto locale notturno del capoluogo toscano. La vittima è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi: ha riportato cinque ferite lacero-contuse al volto, tra la guancia e la sommità della testa, suturate con 18 punti e giudicate guaribili in venti giorni salvo complicazioni.

Secondo quanto ricostruito finora, la giovane donna ha incontrato in bagno Katherine, una sua vecchia conoscenza, e tra le due è iniziata una discussione per futili motivi, forse rancori legati a precedenti questioni sentimentali. La 21enne ha riferito di essere stata presa per i capelli dalla mamma di Kata, che poi l’ha ferita più volte al volto e alla testa con un oggetto appuntito. “Mi ha aggredita e mi sono difesa“, ha detto lei alla polizia per giustificarsi. Non è stato possibile accertare se sia stato usato un coltello, un paio di forbici o un altro oggetto: la polizia al momento non ha ritrovato l’arma.

Kata, il cui nome completo è Kataleya, è scomparsa lo scorso 10 giugno dall’ex hotel Astor di via Marigliano, in zona Novoli, occupato da un centinaio di persone provenienti dal Sudamerica e dall’est Europa. Le indagini finora hanno battuto in particolare la pista un presunto racket delle stanze all’interno della struttura, che potrebbe aver innescato una vendetta verso la famiglia. Il padre di Kata, Miguel Angel Chicllo Romero, è tornato in carcere lo scorso 17 ottobre per l’accusa di spaccio di stupefacenti, dopo che non si è presentato in caserma per l’obbligo di firma.