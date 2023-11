I terroristi non meritano di vivere, proprio come i nazisti. Con questa motivazione Otzma Yehudit, il partito di estrema destra del governo Netanyahu guidato dal controverso ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, ha proposto nel corso della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale di introdurre la pena di morte per coloro che vengano condannati con l’accusa di terrorismo.

L’idea arriva ovviamente sull’onda dello shock provocato dall’attacco di Hamas che ha provocato oltre 1.200 vittime civili nel sud del Paese, ma fa parte di una dialettica che partiti come Otzma Yehudit e il suo leader portano avanti da anni e che sono uno dei segreti dietro al successo della formazione e di altre che propongono un approccio simile nel rapporto con la popolazione palestinese. “In Israele – ha detto il presidente della commissione Zvi Vogel (Otzma Yehudit) – la pena di morte è stata eseguita una volta sola, nei confronti del gerarca nazista Adolf Eichmann. Ciascuno dei terroristi di Hamas è un altro Eichmann. Ognuno di loro deve salire sulla forca. I terroristi che sono venuti qua avevano l’intento di umiliare Israele, nel contesto di una visione che vorrebbe la costituzione qua di uno Stato islamico. Se dipendesse da me, non lascerei nessuno di loro in vita per poter raccontare quello che ha fatto il 7 ottobre. Nemmeno in carcere. Fra Hamas e i nazisti non c’è differenza”.

Le dichiarazioni di Vogel hanno generato un duro scambio all’interno della commissione, ma Vogel ha comunque ordinato che il dibattito prosegua. Tra chi ha manifestato contrarietà, però, ci sono anche le famiglie dei circa 240 ostaggi catturati dai miliziani di Hamas perché, hanno spiegato, anche solo l’annuncio di un provvedimento del genere rischia di compromettere le trattative sul rilascio dei loro familiari: “Voi mettete a repentaglio le vite dei nostri congiunti” hanno detto i rappresentanti delle famiglie.

È forse anche per questo che Ofir Katz, portavoce della coalizione della maggioranza di governo e membro del Likud, ha chiarito che il provvedimento non sarà votato prima di una valutazione da parte del gabinetto di governo.