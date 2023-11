Una donna di 35 anni, Sara Tommasini, è fuggita dal reparto di psichiatria in cui era ricoverata e risulta introvabile da oltre 72 ore . La denuncia della scomparsa venerdì 17 novembre è partita dal padre della donna, che ha poi diffuso un appello sui social per ritrovarla. “Sara è in grave pericolo di vita. Al momento della sparizione indossava una felpa blu con un cappuccio, un pantalone di tuta grigio, un paio di ciabatte Crocs. Ha capelli castani lunghi probabilmente raccolti”, ha scritto su Facebook Cosimo Tommasini allegando una foto della figlia. “Aiutateci a ritrovarla. Usiamo per una volta i social per salvare la vita a una ragazza”, ha continuato, sottolineando il fragile stato psichico e fisico della giovane donna, in cura nel reparto psichiatrico dell’ospedale Muraglia di Pesaro dopo una vita passata a combattere la dipendenza da sostanze tossiche.

Secondo una prima ricostruzione, Tommasini è scappata dal presidio ospedaliero intorno alle 10.30 di venerdì 17 novembre, seguendo l’uscita degli addetti alla pulizia. Non è chiaro se i sanitari operativi nello stabile si siano accorti immediatamente della sua assenza, ma in poche ore è stato dato l’allarme e sono cominciate le ricerche.

La donna è scappata senza soldi né documenti e di lei non ci sono ancora tracce. Il padre ha riferito che sarebbe stata avvistata nel pomeriggio della sua scomparsa al Parco Miralfiore di Pesaro e successivamente alla stazione di Rimini intorno alle 23.30 di sabato. Anche per questo le autorità delle regioni limitrofe sono state allertate. Si pensa che la donna abbia potuto prendere un treno o un pullman per raggiungere un’altra città e farsi ospitare a casa di amici. “Se sola potrebbe morire“, ha allertato il padre di Tommasini sui social, chiedendo a chiunque abbia informazioni di segnalarlo alla polizia.