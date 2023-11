“Il venerdì era un momento per la nostra famiglia per stare insieme, per mangiare insieme, da quando l’ordine di evacuazione è stato emesso però i membri della mia famiglia sono stati sparsi ovunque”. È il racconto fatto da un’operatrice Oxfam che testimonia la drammatica separazione dai suoi familiari dall’inizio dei bombardamenti. Ora, dice, nei rari momenti in cui internet funziona “la nostra prima preoccupazione è assicurarci che tutti siamo ancora vivi”.

La richiesta dell’operatrice è semplice: sperare di arrivare presto a un “cessate il fuoco”. “Quello che abbiamo visto finora è troppo, non può essere espresso a parole”.

Il racconto fa parte di una serie di testimonianze giornaliere raccolte da Oxfam a Gaza che ilfattoquotidiano.it ha deciso di pubblicare. L’obiettivo è avere giorno per giorno un racconto in prima persona da parte dei civili a Gaza, coloro che in questo momento stanno pagando il prezzo più alto del conflitto

LA PETIZIONE – Nessuna risposta umanitaria significativa potrà esserci senza un immediato cessate il fuoco.

