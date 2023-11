Nel pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri c’è anche una norma ad hoc che colpisce le borseggiatrici. Nel pacchetto, ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, “c’è un qualcosa che riguarda anche il rinvio della pena per donne incinte e con prole fino a un anno, che viene reso facoltativo”. “Sapete che c’è questo fenomeno un po’ sgradevole dell’utilizzo della condizione di maternità come esimente in caso di commissione di reato – ha spiegato il ministro – Così abbiamo previsto non più come obbligatorio il rinvio dell’esecuzione della pena a carico di chi commette reati in questa condizione, ma come facoltativo, valutato dal giudice in presenza di eccezionali condizioni che lo rendono necessario”. “La norma fa sì che la condizione di maternità non sia usata per i reati”, ha spiegato ancora il ministro citando il caso delle borseggiatrici nei mezzi di trasporto.