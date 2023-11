A Jannik Sinner l’impresa compiuta battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic non basta: per guadagnarsi le semifinali delle Atp Finals di Torino e allungare il sogno collettivo del tennis italiano serve un’altra grande partita. Per diventare il primo italiano nella storia a qualificarsi alle semifinali delle Atp Finals a Sinner serve un ultimo sforzo nel match contro Holger Rune in programma giovedì sera. Vincere per conquistare il primo posto nel girone ed evitare pericolosi calcoli.

Verso la semifinale – L’attenzione però va anche al match tra Djokovic e Hubert Hurkacz, che subentra all’infortunato Stefanos Tsitsipas. Sulla carta una sfida agevole, dato che il polacco gioca solo per i 200 punti e il prize money a vittoria. Eppure Nole non è certo della qualificazione nemmeno vincendo. E c’è pure uno scenario possibile in cui a decidere chi saranno i due semifinalisti del Gruppo Verde potrebbe essere il numero di game vinti. Al momento Sinner è in testa a questa classifica, con 32 giochi vinti e 26 persi, ma ovviamente l’ultimo incontro può stravolgere tutto. Queste tutte le combinazioni per la semifinale:

1 – vincono Sinner e Djokovic: passano Sinner primo e Djokovic secondo;

2 – vincono Sinner e Hurkacz: passano Sinner primo e Djokovic secondo;

3 – vincono Rune e Hurkacz: passano Rune primo e Sinner secondo;

4 – vincono Rune e Djokovic in due set: passano Rune primo e Djokovic secondo, Sinner eliminato

5 – vincono Rune in due set e Djokovic in tre: passano Rune primo e Sinner secondo;

6 – vincono Rune in tre set e Djokovic in due: si contano i game; Sinner a rischio eliminazione

7 – vincono Rune e Djokovic in tre set: passano Rune primo e Sinner secondo.