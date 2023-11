“È una manovra di austerità quando serve austerità, è una manovra espansiva quando serve espansione”. Questo il giudizio che dà della manovra il ministro dell’Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti. Nel corso della sua audizione nelle commissioni Bilancio di Senato e Camera sulla manovra Giorgetti afferma: “I sindacati hanno totale legittimità a scioperare però non possono accusarci di essere un governo che non ha cura gli interessi dei lavoratori dipendenti a minor reddito. Questa critica proprio no, perché l’unica parte espansiva della manovra è esattamente questa“.