“Ieri Beppe Grillo si è rivelato un grandissimo mattatore, era 10 anni che mancava, una grande performance, è in forma splendida, ha fatto fare il record di ascolti a Fazio quindi chapeau”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine degli incontri con i rappresentanti del mondo sanitario sulla manovra economica. Le prese in giro di Grillo? “Usa l’ironia, io ho autoironia – risponde Conte – direi che è stato assolutamente divertente e se volete saperlo mi sono messo a ridere, invece non mi fa ridere Giorgia Meloni e la manovra di questo governo che fa piangere il paese”. Commentando poi il botta-risposta fra Grillo e Giulia Buongiorno, legale della ragazza che accusa il figlio del comico di stupro. “Ho un ruolo politico, penso che la politica non debba mischiarsi ai processi in corso. Lo penso anche per me stesso, sono stato indagato a Bergamo, mi sono difeso nelle aule di giustizia, non ho commentato il processo in corso, ho aspettato che venisse riconosciuta la piena correttezza del mio operato e ho commentato dopo. Figuratevi se posso commentare processi in corso altrui”.