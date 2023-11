“Il governo è intervenuto con furore ideologico contro il reddito di cittadinanza. Non solo ha ridotto il sostegno a chi ne ha bisogno ed ha abbandonato altrettante famiglie a loro stesse. Tra sette mesi termina il sostegno, allora avremo 240 mila nuclei famigliari che non sapranno come vivere. Il governo non ha creato misure per favorire il lavoro, anzi ha aumentato la precarietà. Congiuntamente hanno tagliato un miliardo e mezzo di fondi ai comuni. Tra sette mesi quando queste persone andranno a bussare ai comuni questi non potranno sopperire”. Così Giuseppe Conte nel suo intervento di chiusura all’assemblea del Movimento 5 Stelle del Lazio