Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, mentre a Roma la segretaria del Pd Elly Schlein riempiva piazza del Popolo, ha scelto di essere ad Alba, ospite di Oscar Farinetti per presentare il suo libro, un vero e proprio manifesto politico che punta, a suo dire, a rinnovare e rinfrancare le aspirazioni maggioritarie dei progressisti italiani. Al termine della presentazione ha risposto ad alcune domande e si è lasciato andare alle proverbiali battute che lo hanno reso celebre anche fuori dai confini regionali. Parlando del ministro Sangiuliano lo ha bollato come “ministro delle cerimonie”, lamentandosi della sua eccessiva presenza a Napoli: “Perché non ve lo prendete un po’ a Milano lo mettiamo con Geronimo e Apache e fanno il Far-West”