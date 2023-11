“Siamo in perfetta sintonia. Ci sono questioni tecniche da affrontare con serietà, tenendo fede agli impegni assunti quando si è consolidata la candidatura. Stiamo cercando di capire come tenere fede agli impegni e come tenere in Italia questo evento. Cortina è ancora un tema di cui stiamo discutendo” lo ha detto il Ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della Fiera Cavalli a Verona, dove ha incontrato Luca Zaia. Poi ha concluso: “Si tratta di un tema prettamente tecnico. Dobbiamo valutare attentamente le difficoltà rispetto alle opportunità”.