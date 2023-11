Non c’è pace per la Toscana, nuovamente colpita dal maltempo. Questa volta a essere colpita è stata Prato, dove venerdì sera, a causa dell’intensità della pioggia, il torrente Bagnolo ha rotto gli argini a Sant’Ippolito, nella zona ovest della città.

Le autorità hanno disposto l’evacuazione degli abitanti che vivono ai piani bassi delle case, come spiegato dal presidente della della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha invitato a evitare spostamenti in auto e a piedi. Secondo prime informazioni, sembra che l’argine appena rifatto, ma non si era consolidato, sia stato rotto dalla nuova piana alluvionando la zona circostante.

“C’è stato un cedimento dell’argine sul lato del Bagnolo, uno dei torrenti che aveva subito già un evento calamitoso importante”, ha spiegato Giani. “Abbiamo evacuato 170 persone a Sant’Ippolito del Comune di Prato”, ha aggiunto sottolineando che che ha smesso di piovere e la situazione nell’area è sotto controllo anche perché ci sono soprattutto campi e un canale che potrebbe fare da scolo.