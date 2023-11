Ha urlato “Allah Akbar” e ha tentato di afferrare un coltello per colpire le forze dell’ordine. Nei giorni scorsi la polizia di Stato di Milano ha arrestato – mentre stavano effettuando dei controlli in metropolitana – un cittadino algerino di 37 anni destinatario di un mandato di cattura internazionale per partecipazione ad associazione terroristica. I poliziotti della Digos hanno scoperto che l’uomo, sconosciuto alle forze di polizia italiane, era ricercato in Algeria sin dal 2015 perché ritenuto membro delle milizie dello Stato Islamico e impiegato sul fronte siro-iracheno.

L’uomo, su disposizione della corte d’Appello di Milano competente per la procedura di estradizione, per la quale il ministro della Giustizia ha già dato l’assenso, è stato portato nel carcere di San Vittore in attesa dell’imminente trasferimento in Algeria.