“Sono tempi difficili ma in Libano grandi nazioni, la più potente nazione del mondo ora che ha bisogno di parlare coi palestinesi e trovare un interlocutore, ha chiesto aiuto all’Italia, in particolare ai carabinieri che hanno formato in questi anni i palestinesi”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso della presentazione del calendario dei carabinieri a Roma elogiando l’Arma. “Un ruolo fondamentale è riconosciuto al nostro Paese attraverso il lavoro di persone che nessuno di voi conosce e neanche io conosco che in questi anni hanno lavorato servendo lo Stato. Questa è l’Arma dei carabinieri”, ha aggiunto.

Il riferimento, come riporta anche Repubblica, è ai militari della missione Miadit, evacuati dopo il 7 ottobre.