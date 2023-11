Due studenti di una scuola ad Amburgo, in Germania, si sono barricati in un aula dopo aver minacciato di utilizzare una pistola contro un’insegnante. La situazione è ancora in evoluzione dopo l’allarme ricevuto dalle forze di polizia intorno alle 11 di mercoledì 8 novembre. Secondo le prime informazioni trapelate tramite i media locali, la scuola coinvolta si trova nel distretto di Blankenese. Poco dopo l’arrivo delle forze speciali che hanno circondato l’edificio il quotidiano tedesco Bild ha reso noto che i due sospetti, due ragazzini di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sono fuggiti dalla scuola. Sempre Bild ha riportato per primo la notizia di due persone che avevano minacciato una professoressa dell’istituto mentre il profilo X della polizia di Amburgo ha parlato di “una situazione di pericolo” nella scuola. Sul posto anche i vigili del fuoco con un grosso contingente. Al momento non è chiaro se i due minorenni siano studenti della scuola.

Notizia in aggiornamento