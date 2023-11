Duecentoquarantamila polli sono morti a causa di un furto. Gli animali si trovavano all’interno dello stabilimento Fileni di via Piandelmenico, tra le campagne di Jesi. Il distacco dell’energia elettrica ha interrotto il funzionamento dell’impianto di ossigenazione che alimentava uno dei 16 capannoni della struttura. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Jesi, coordinati dal comandante Elpidio Balsamo.

I fatti sono avvenuti una ventina di giorni fa – come riporta il Messaggero -, ma la notizia di quanto avvenuto è iniziata a diffondersi ieri. I malviventi dovrebbero appartenere a una banda specializzata e preparata, che da tempo puntava la struttura. I ladri sono entrati di notte con l’intento di rubare dei cavi di rame e per evitare eventuali folgorazioni hanno mandato in tilt due capannoni. Il gruppo è riuscito a rubare dei cavi di rame, mentre nell’altra struttura i polli stavano morendo asfissiati. I malviventi si sono dovuti fermare, probabilmente per il servizio di vigilanza.

L’azienda Fileni ha sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Jesi. Per le indagini saranno molto importanti le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza.