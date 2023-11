Circa 200 studenti hanno occupato il cortile del Palazzo del Bo di Padova, storica sede dell’Università degli Studi, manifestando in favore della Palestina. Sono stati esposti vari cartelli e striscioni dove è stato scritto, tra l’altro, su un grande lenzuolo appeso alle colonne “Don’t stay silent. Students stand with Palestine”. Secondo quanto si è appreso i manifestanti avrebbero chiesto di essere ricevuti dal senato accademico per esporre la loro posizione. Al momento la situazione è tranquilla e non è stato, finora, chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.