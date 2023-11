Rimproveri, schiaffi, pugni, minacce. In un istituto superiore di Roma, la mattina di lunedì 6 novembre, un assistente tecnico di laboratorio è finito a terra a causa di un’aggressione da parte di un suo studente. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Monteverde per gli accertamenti, ma nessuno dei due protagonisti ha sporto denuncia. La posizione del minorenne e del docente sono ora al vaglio della magistratura, che è stata informata dei fatti dalla polizia.

Stando a quanto è stato ricostruito, l’assistente avrebbe più volte richiamato l’alunno, che stava disturbando la lezione con ripetuti schiamazzi. La situazione è però precipitata quando il docente non si è più limitato ai richiami verbali e ha iniziato a schiaffeggiare lo studente, che non ha esitato a reagire, sferrando all’insegnante 52enne un pugno in faccia. Il docente è quindi caduto e ha sbattuto la testa terra: secondo RomaToday è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma in codice rosso.

L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie. Da una recente rilevazione del portale Skuola.net, effettuata su un campione di 1.800 ragazze e ragazzi delle scuole superiori, è emerso che, dall’inizio dello scorso anno scolastico, circa uno studente su 5 afferma di aver assistito a uno scontro frontale tra un suo compagno e un docente mentre si trovavano in classe. In un caso su tre si tratta addirittura di episodi sistematici e non isolati.