“Sì all’elezione diretta del premier. A chi dice che si rischia una svolta autoritaria, bisognerebbe rispondere che allora lo sarebbero anche l’America, la Francia e i sindaci di tutta Italia. Non scherziamo: l’elezione diretta del premier va bene. Vediamo se il resto della riforma funziona, ne parleremo in Parlamento” lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine dell’aperto del tour “Volare Alto”. Poi ha aggiunto: “Il Capo dello Stato ha dei poteri che vengono sanciti dalla Costituzione. La riforma non li tocca, se non nel fatto che il premier viene scelto dai cittadini. E’ forse sbagliato che i cittadini scelgano il premier?”