Il grande ritorno in Parlamento. La compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, dovrebbe tornare oggi alla Camera dopo mesi di assenza e votare la fiducia al governo sul decreto Caivano. Fascina, secondo due fonti di Forza Italia, sarebbe atterrata questa mattina a Ciampino con aereo privato e dogsitter, accompagnata da due uomini di scorta e due segretari di Berlusconi. La compagna di Berlusconi dovrebbe arrivare alla Camera per votare la fiducia probabilmente dopo un passaggio a Villa Grande, residenza romana di Berlusconi sull’Appia Antica.

Fascina aveva annunciato il suo ritorno in Parlamento pochi giorni fa in un’intervista al Corriere della Sera: “Tornerò per la legge di Bilancio”, aveva spiegato. Ma ha deciso di anticipare ad oggi. La deputata di Forza Italia non si presentava alla Camera da mesi, da inizio 2023. Mesi di assenza legati alle condizioni di salute di Berlusconi e poi al lutto. Nonostante questo, come ha scritto Il Fatto, è sempre risultata giustificata dal suo gruppo parlamentare.