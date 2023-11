“Questo accordo non sarebbe stato possibile con nessun altro stato Ue: c’è una differenza importante di natura storica, culturale ma anche emozionale che lega l’Albania all’Italia”. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama a proposito dell’accordo sui migranti con l’Albania.

“Se l’Italia chiama l’Albania c’è“, ha continuato Rama, sottolineando che “non sta a noi giudicare il merito politico di decisioni prese in questo luogo e altre istituzioni”. “A noi sta rispondere ‘Presente’ quando si tratta di dare una mano – ha proseguito – Questa volta significa aiutare a gestire con un pizzico di respiro in più una situazione che è difficile per l’Italia”. “La geografia – ha aggiunto – è diventata una maledizione per l’Italia, quando si entra in Italia si entra in Ue”.

“Noi – ha concluso – non abbiamo la forza e la capacità di essere la soluzione ma abbiamo un dovere verso l’Italia e la capacità di dare una mano”.