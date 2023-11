“Continueremo a lavorare per permettere l’accesso umanitario a Gaza. Continueremo a premere affinché tutte le parti prendano le misure necessarie per assicurare che ci sia un accesso sicuro e non ristretto di aiuti umanitari a tutte le persone a Gaza che ne hanno bisogno. Non è opzionale, ma un obbligo legale internazionale di tutte le parti coinvolte, secondo la legge umanitaria internazionale”. Lo ha dichiarato il commissario Ue per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in un punto stampa dall’aeroporto di Ostenda.