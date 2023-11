Dal Medio Oriente ai migranti fino al clima. Questi i temi trattati da Carlo III nel suo primo King’s Speech, il discorso del re a Camere riunite che segna l’inizio di un nuovo anno di lavori al Parlamento britannico. “Il mio governo è impegnato a contrastare l’antisemitismo e a garantire che l’Olocausto non venga mai dimenticato”, ha detto. “I miei ministri lavoreranno a stretto contatto con i partner internazionali per sostenere l’Ucraina, rafforzare la Nato e affrontare le sfide più urgenti alla sicurezza – ha aggiunto – Ciò include le conseguenze dei barbari atti di terrorismo contro il popolo di Israele, facilitando il sostegno umanitario a Gaza e sostenendo la causa della pace e stabilità in Medio Oriente.” Sul tema migranti ha sottolineato che “rispetterà la legge sull’immigrazione illegale”. Infine, ha assicurato che “continuerà a guidare le azioni volte a contrastare il cambiamento climatico”.